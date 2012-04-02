《外汇动态》日圆空仓规模激增至四年半高点,日圆或进一步趋疲

0315GMT---美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,投机客增持日圆净空头仓位,至2007年7月以来最高水准[ID:nSB1466074],因他们押注日圆在日本新财年开始后将进一步趋疲,届时日本机构通常会推出新的投信基金,并大量买入外国政府公债.

不过交易商也指出,存在大量空仓的市场可能出现空头回补浪潮,使得今年美元/日圆难以在已有8%涨幅的基础上续涨.

3月27日止的当周日圆净空仓合约增至67,622口,前周为25,821口.

美元/日圆JPY=最新涨0.4%,报83.16日圆,此前一度最高涨至83.31,因日本短观调查逊于预期引发的对冲基金买盘触发83.20-25区域的停止单.(完)