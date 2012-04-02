《外汇动态》日圆空仓规模激增至四年半高点,日圆或进一步趋疲

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
0315GMT---美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,投机客增持日圆净空头仓位,至2007年7月以来最高水准[ID:nSB1466074],因他们押注日圆在日本新财年开始后将进一步趋疲,届时日本机构通常会推出新的投信基金,并大量买入外国政府公债.
不过交易商也指出,存在大量空仓的市场可能出现空头回补浪潮,使得今年美元/日圆难以在已有8%涨幅的基础上续涨.
3月27日止的当周日圆净空仓合约增至67,622口,前周为25,821口.
美元/日圆JPY=最新涨0.4%,报83.16日圆,此前一度最高涨至83.31,因日本短观调查逊于预期引发的对冲基金买盘触发83.20-25区域的停止单.(完)
--编译 白云;审校 隋芬
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。