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亚洲 | 2012年 4月 2日 星期一 12:23 BJT

〔表格〕3月30日止当周外资买超韩国股票--野村

路透4月2日电---以下是3月30日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 13周 年内迄今 2011年

日本外亚洲市场 942 4,939 28,047 28,047 (14,372)

印度 111 1,806 8,994 8,994 230

印尼 166 809 988 988 1,274

日本 (3,273) 2,415 15,127 15,127 21,712

韩国 218 266 9,590 9,590 (7,341)

菲律宾 54 (74) 465 465 1,327

台湾 192 1,141 5,384 5,384 (9,680)

泰国 201 991 2,626 2,626 (183)

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 丁琦; 审校 王丽鑫

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