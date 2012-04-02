〔表格〕3月30日止当周外资买超韩国股票--野村

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透4月2日电---以下是3月30日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:
外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)
一周 四周 13周 年内迄今 2011年
日本外亚洲市场 942 4,939 28,047 28,047 (14,372)
印度 111 1,806 8,994 8,994 230
印尼 166 809 988 988 1,274
日本 (3,273) 2,415 15,127 15,127 21,712
韩国 218 266 9,590 9,590 (7,341)
菲律宾 54 (74) 465 465 1,327
台湾 192 1,141 5,384 5,384 (9,680)
泰国 201 991 2,626 2,626 (183)
资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)
--编译 丁琦; 审校 王丽鑫
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。