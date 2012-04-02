〔表格〕2012年美国作物种植意向报告--USDA

中国财政：坚决制止违法违规举债担保行为，严控地方债风险--财政部
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透华盛顿3月30日电---美国农业部(USDA)周五公布年度作物种植意向报告,以下为内容摘要.
该报告估值是基于美国农场主提交的数据编制而成.USDA将于6月底公布实际种植情况报告.
美国作物种植面积预估(单位:百万英亩)
较上年同期 USDA USDA 交易商
变动(%) 2012年 2011年 2012年
预估值 实际值 预估值*
玉米 104 95.864 91.921 94.720
大豆 99 73.902 74.976 75.393
所有小麦 103 55.908 54.409 57.422
冬小麦 103 41.709 40.646 41.963
硬粒小麦(杜兰麦) 162 2.223 1.369 2.223
其它春小麦 97 11.976 12.394 13.313
所有棉花 89 13.155 14.732 --
陆地棉 89 12.885 14.426 --
皮马棉 88 0.270 0.306 --
高粱 109 5.950 5.481 --
燕麦 115 2.863 2.496 --
大麦 130 3.333 2.559 --
向日葵 117 1.808 1.543 --
稻米 95 2.561 2.689 --
注:
美国玉米、所有小麦及大豆的种植数据包含未列在表中的小州数据.
* 交易商预估为路透调查美国市场分析师的数据.
浏览整体美国农业部完整种植前景报告,请点选USDA25.
欲取得美国农业部公布的重点数据,路透3000Xtra请点选AGUSA
--编译 程琳;审校 吴云凌
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五