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市场报道 | 2012年 4月 2日 星期一 12:49 BJT

〔表格〕2012年美国作物种植意向报告--USDA

路透华盛顿3月30日电---美国农业部(USDA)周五公布年度作物种植意向报告,以下为内容摘要.

该报告估值是基于美国农场主提交的数据编制而成.USDA将于6月底公布实际种植情况报告.

美国作物种植面积预估(单位:百万英亩)

较上年同期 USDA USDA 交易商

变动(%) 2012年 2011年 2012年

预估值 实际值 预估值*

玉米 104 95.864 91.921 94.720

大豆 99 73.902 74.976 75.393

所有小麦 103 55.908 54.409 57.422

冬小麦 103 41.709 40.646 41.963

硬粒小麦(杜兰麦) 162 2.223 1.369 2.223

其它春小麦 97 11.976 12.394 13.313

所有棉花 89 13.155 14.732 --

陆地棉 89 12.885 14.426 --

皮马棉 88 0.270 0.306 --

高粱 109 5.950 5.481 --

燕麦 115 2.863 2.496 --

大麦 130 3.333 2.559 --

向日葵 117 1.808 1.543 --

稻米 95 2.561 2.689 --

注:

美国玉米、所有小麦及大豆的种植数据包含未列在表中的小州数据.

* 交易商预估为路透调查美国市场分析师的数据.

浏览整体美国农业部完整种植前景报告,请点选USDA25.

欲取得美国农业部公布的重点数据,路透3000Xtra请点选AGUSA

--编译 程琳;审校 吴云凌

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