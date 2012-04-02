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亚洲 | 2012年 4月 2日 星期一 13:06 BJT

《外汇动态》日圆全线下跌,欧元/日圆111.50附近的停止单或被触发

0450GMT---今日对冲基金全面抛售日圆,将日圆/欧元JPYEUR=压低0.4%至110.85日圆,交易员称,这意味着此货币对在111.50附近的停止单将很快被触及,该水位在3月21日欧元/日圆高位111.43上方.

如果这些停止单被触发,10月31日干预高点111.57将近在咫尺.下道强势阻力位料为周线一目均衡云区上端112.05.(完)

--编译 石冠兰; 审校 张明钧

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(完)

--编译 王兴亚;审校 李爽

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