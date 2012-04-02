《外汇动态》日圆全线下跌,欧元/日圆111.50附近的停止单或被触发

0450GMT---今日对冲基金全面抛售日圆,将日圆/欧元JPYEUR=压低0.4%至110.85日圆,交易员称,这意味着此货币对在111.50附近的停止单将很快被触及,该水位在3月21日欧元/日圆高位111.43上方.