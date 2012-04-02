《企业看点》--4月2日财务活动报导摘要

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透班加罗尔4月2日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 金融时报周一报导,非洲富豪Aliko Dangote计画明年让其价值110亿美元的水泥业务Dangote Cement(DANGCEM.LG)在伦敦证交所上市.[ID:nL6E8F200K]
* 美国国际集团(AIG)(AIG.N)执行长在接受金融时报专访时表示,这家获美国政府援助的保险业巨头正探寻购买整体贷款(whole loans)作为另一个投资工具的可能性,以利用其按揭贷款保险业务市场份额不断扩大的有利条件.[ID:nL2E8F12TD]
* 晚邮报周日报导,德国戴姆勒(DAIGn.DE)或许有意收购意大利摩托车生产商Ducati,后者也受到其德国竞争对手,大众汽车(福斯汽车,Volkswagen)(VOWG_p.DE)旗下豪华车制造商Audi的青睐.[ID:nL6E8F1075]
* 报章Business Standard周日称,印度国家银行(SBI)(SBI.BO)牵头,由19家银行组建的银团,已批准高负债国有航空公司Air India[AIN.UL]的财务重组计划.[ID:nL3E8F102T]
* Business Standard周一报导,印度传媒集团Anandabazar Patrika冀望收购STAR Group在两公司联合组建印度电视合资公司持有的全部26%股份.[ID:nL3E8F22EA]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 王冠中
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。