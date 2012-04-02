《企业看点》--4月2日财务活动报导摘要

路透班加罗尔4月2日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 金融时报周一报导,非洲富豪Aliko Dangote计画明年让其价值110亿美元的水泥业务Dangote Cement(DANGCEM.LG)在伦敦证交所上市.[ID:nL6E8F200K]

* 美国国际集团(AIG)(AIG.N)执行长在接受金融时报专访时表示,这家获美国政府援助的保险业巨头正探寻购买整体贷款(whole loans)作为另一个投资工具的可能性,以利用其按揭贷款保险业务市场份额不断扩大的有利条件.[ID:nL2E8F12TD]

* 晚邮报周日报导,德国戴姆勒(DAIGn.DE)或许有意收购意大利摩托车生产商Ducati,后者也受到其德国竞争对手,大众汽车(福斯汽车,Volkswagen)(VOWG_p.DE)旗下豪华车制造商Audi的青睐.[ID:nL6E8F1075]

* 报章Business Standard周日称,印度国家银行(SBI)(SBI.BO)牵头,由19家银行组建的银团,已批准高负债国有航空公司Air India[AIN.UL]的财务重组计划.[ID:nL3E8F102T]

* Business Standard周一报导,印度传媒集团Anandabazar Patrika冀望收购STAR Group在两公司联合组建印度电视合资公司持有的全部26%股份.[ID:nL3E8F22EA]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)