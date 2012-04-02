《Russell专栏》中国官方制造业PMI远超汇丰数据,或更体现整体转折点

(本文作者为路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透新加坡4月2日电---中国3月官方制造业采购经理人指数(PMI)与汇丰数据之间的差距达到两年来最大,不免令人困惑,究竟哪个数据更能反映中国经济的增长形势?

对于那些认为中国会实现软着陆的人来说,较为乐观的官方PMI数据似乎与中国经济形势的关联度更高,且能更好地预示未来趋势,这是个好消息.

这表明尽管中国对大宗商品的需求肯定不会出现接近两位数的增幅,但也会维持坚挺,并支撑价格.

但这并不意味着汇丰中国制造业数据没有太大意义,因为两个数据描述的是广泛经济中的不同部分,都提供有价值的参考.

官方公布数据显示,中国3月制造业PMI升至11个月高位53.1,超过2月的51,且优于分析师预估的50.5.该数据也稳稳站在了50的荣枯分水岭上方.[ID:nSB1466044]