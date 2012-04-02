《亚洲原油展望》市场将目光投向主要产油国6月官方售价

路透新加坡4月2日电---随着5月中东原油交易完结,市场人士将关注以沙特为首的主要产油国公布下一轮官方售价(OSP),以寻找6月市场的方向指引.

伊朗以及其他北非与中东产油国的供应面临中断威胁,继续对油市人气构成支撑.

美国总统奥巴马誓言继续推进对伊朗的严厉制裁,而伊拉克的库尔德自治区周日暂停石油出口,因与伊拉克就支付问题产生争议.

但交易商称市场涨势受限,因炼油利润率持续低迷,尤其是就中间馏分油而言.

一位贸易消息人士周一称,石油输出国组织(OPEC)的最小产油国之一--卡塔尔已通知至少一家亚洲买家,其将满额供应5月海上与陆上原油.

沙特官方售价定于4月5日发布.

**亚太原油**

交易商称越南Chim Sao原油本周料将走软,因炼油利润率不佳打压需求.

5月西北大陆架(North West Shelf)凝析油船货仍未出售,因石脑油裂解价差低迷,凝析油市场料将走软.

行业消息人士周一称,由于供给紧俏且日本电厂与亚洲炼企需求强劲,亚洲两个主要石油出口国--马来西亚与印尼将原油官方售价上调至逾三年高位.

他们并表示,马来西亚原油在4月还可能进一步提价,因为在4月船货以较3月更高的升水出售后,在决定官方售价时所采用的阿尔法值料创下新高.

**市场消息**

日本最大的石油冶炼企业--JX Nippon Oil & Energy Corp(5020.T)周一称,3月31日其重启了仙台炼厂一座日加工14.5万桶的原油蒸馏装置.

**期货转掉期**

5月布兰特/迪拜期货转掉期(EFS)每桶报4.20美元,较上周五升高0.15美元.

**原油价格**

截至0628GMT,洲际交易所布兰特原油近月期货合约LCOc1每桶上涨0.27美元,报每桶123.15美元.(完)