《亚洲原油展望》市场将目光投向主要产油国6月官方售价

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透新加坡4月2日电---随着5月中东原油交易完结,市场人士将关注以沙特为首的主要产油国公布下一轮官方售价(OSP),以寻找6月市场的方向指引.
伊朗以及其他北非与中东产油国的供应面临中断威胁,继续对油市人气构成支撑.
美国总统奥巴马誓言继续推进对伊朗的严厉制裁,而伊拉克的库尔德自治区周日暂停石油出口,因与伊拉克就支付问题产生争议.
但交易商称市场涨势受限,因炼油利润率持续低迷,尤其是就中间馏分油而言.
一位贸易消息人士周一称,石油输出国组织(OPEC)的最小产油国之一--卡塔尔已通知至少一家亚洲买家,其将满额供应5月海上与陆上原油.
沙特官方售价定于4月5日发布.
**亚太原油**
交易商称越南Chim Sao原油本周料将走软,因炼油利润率不佳打压需求.
5月西北大陆架(North West Shelf)凝析油船货仍未出售,因石脑油裂解价差低迷,凝析油市场料将走软.
行业消息人士周一称,由于供给紧俏且日本电厂与亚洲炼企需求强劲,亚洲两个主要石油出口国--马来西亚与印尼将原油官方售价上调至逾三年高位.
他们并表示,马来西亚原油在4月还可能进一步提价,因为在4月船货以较3月更高的升水出售后,在决定官方售价时所采用的阿尔法值料创下新高.
**市场消息**
日本最大的石油冶炼企业--JX Nippon Oil & Energy Corp(5020.T)周一称,3月31日其重启了仙台炼厂一座日加工14.5万桶的原油蒸馏装置.
**期货转掉期**
5月布兰特/迪拜期货转掉期(EFS)每桶报4.20美元,较上周五升高0.15美元.
**原油价格**
截至0628GMT,洲际交易所布兰特原油近月期货合约LCOc1每桶上涨0.27美元,报每桶123.15美元.(完)
--编译 隋芬; 审校 高琦
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
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