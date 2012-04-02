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亚洲 | 2012年 4月 2日 星期一 13:49 BJT

〔东京美债〕公债价格下跌,因中国PMI数据意外强劲缓解硬着陆担忧

路透东京4月2日电---美国公债价格周一在亚洲下跌,因周日公布的中国制造业采购经理人指数(PMI)意外强劲,缓解了该国经济硬着陆的担忧.

10年期美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR升至2.24%,自上周五触及的两周低点2.14%进一步上涨.

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