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亚洲 | 2012年 4月 2日 星期一 14:16 BJT

〔日本股市〕终止三日连跌微涨,中国数据缓解硬着陆担忧

路透东京4月2日电---日本股市日经指数周一终止三日连跌,因周日中国公布的制造业采购经理人指数(PMI)好于预期,缓解了经济突然放缓的担忧.此外,日本国内投资者买盘也给股市提供支撑.

日经指数.N225收涨0.3%至10,109.87点,前三个交易日累计下跌1.7%.

东证股价指数.TOPX收高0.2%,报856.05点.(完)

--编译 李春喜;审校 王丽鑫

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