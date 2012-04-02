〔韩国股市〕收高,穆迪上调韩国评级展望提振金融股上扬

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透首尔4月2日电---韩国股市周一收高,穆迪上调韩国评级展望提振金融股尾盘上扬.
美国穆迪投资服务公司(Moody's)将韩国评级展望上调至正面.韩国当前评级为A1.[ID:nSB1466696]
受此消息提振,金融股上扬,开盘表现平平.韩亚金融集团(086790.KS)跳涨5.15%,友利金融控股053000.KS大涨3.85%.
综合股价指数.KS11收涨0.76%,报2,029.29点.(完)
--编译 许娜;审校 白云
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路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。