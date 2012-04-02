版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 2日 星期一 14:21 BJT

〔韩国股市〕收高,穆迪上调韩国评级展望提振金融股上扬

路透首尔4月2日电---韩国股市周一收高,穆迪上调韩国评级展望提振金融股尾盘上扬.

美国穆迪投资服务公司(Moody's)将韩国评级展望上调至正面.韩国当前评级为A1.[ID:nSB1466696]

受此消息提振,金融股上扬,开盘表现平平.韩亚金融集团(086790.KS)跳涨5.15%,友利金融控股053000.KS大涨3.85%.

综合股价指数.KS11收涨0.76%,报2,029.29点.(完)

--编译 许娜;审校 白云

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐