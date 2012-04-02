〔博鳌论坛〕TPP等贸易协议需包容而非排外,相关国家需尽早对话--中国官员

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透海南博鳌4月2日电---中国商务部官员周一称,泛太平洋战略经济伙伴关系(TPP)只是60多种区域贸易协议中一种,中美两国同为泛太平洋国家,需要互相尊重对方的利益,各方应为最终在贸易方面达成一致尽早展开对话交流.
商务部部长助理俞建华在参加博鳌论坛时称,TPP只是目前泛太平洋地区超过60多种多边和区域协议、双边或多边自由贸易协定(FTA)中的一种.在这些协定并存时,需要相互包容,而非互相排斥或成为贸易保护主义.
"为了有一天能把所有的协议和协定整合到一起,我们必须从今天、从现在就开始交换意见,并以此协助加深相互理解."俞建华表示.
至2011年TPP的成员国计十国,包括汶莱、智利、纽西兰和新加坡、澳洲、日本、马来西亚、秘鲁、美国和越南等.TPP未来有可能发展为全球最大自由贸易区.并可能在目前亚太地区中,由中国主导的"东协+1"、"东协+3"、"东协+6"以外的另一个贸易核心.
俞建华并称,世界贸易组织(WTO)是促进国际贸易的最佳手段,不过目前WTO谈判多哈回合陷入僵局,在此背景下区域合作的重要性也凸显出来.中国将与东盟(ASEAN)合作伙伴进一步推进自由贸易协定、区域合作和多边贸易.
"但我要指出,区域合作仅仅是WTO的有益补充,而不能直到替代的作用."他强调.
俞建华并表示,加入东盟自由贸易协定对于抵御国际经济风险有很大帮助.他援引的数据显示,中国与东盟双边贸易额去年同比增长了24%,2010年增长了38%.
此外,在过去十年间,东盟国家在中国对外贸易总额的比重从8%提高到10%,同时中国在东盟国家的贸易总额中比重由6%扩大到了11%.(完)
--发稿 李然/王兰; 审校 杨淑祯
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