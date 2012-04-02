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亚洲 | 2012年 4月 2日 星期一 14:52 BJT

〔日本股市〕收升终止三日连跌,中国数据及国内投资者买盘提供支撑(更新版)

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路透东京4月2日电---日本股市日经指数周一终止三日连跌,因周日中国公布的制造业采购经理人指数(PMI)好于预期,缓解了经济突然放缓的担忧.此外,日本国内投资者买盘也给股市提供支撑.

绩优股上周回落后吸引投资者买兴,日本头号投行野村控股(8604.T)收涨2.5%,而依赖中国市场的工业机器人制造商Fanuc Corp(6954.T)亦上扬2%.

日经指数.N225收涨0.3%至10,109.87点,前三个交易日累计下跌1.7%.

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