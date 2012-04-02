〔日本股市〕收升终止三日连跌,中国数据及国内投资者买盘提供支撑(更新版)

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
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路透东京4月2日电---日本股市日经指数周一终止三日连跌,因周日中国公布的制造业采购经理人指数(PMI)好于预期,缓解了经济突然放缓的担忧.此外,日本国内投资者买盘也给股市提供支撑.
绩优股上周回落后吸引投资者买兴,日本头号投行野村控股(8604.T)收涨2.5%,而依赖中国市场的工业机器人制造商Fanuc Corp(6954.T)亦上扬2%.
日经指数.N225收涨0.3%至10,109.87点,前三个交易日累计下跌1.7%.
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。