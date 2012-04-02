〔日本债市〕公债价格下滑,因中国PMI强劲且10年期公债标售在即

路透东京4月2日电---日本政府公债价格周一在日本新财年首个交易日下滑,因此前中国公布意外强劲的官方制造业数据,且10年期公债标售在即. 日本银行业在新财年伊始抛售债券以锁定获利,此举为一贯做法,但许多市场人士认为债券收益率(殖利率)进一步走升的空间有限.