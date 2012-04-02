《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑美元持稳,澳元上扬而日圆下挫

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
0701GMT---欧元兑美元EUR=持稳,报1.3343美元,澳元兑美元上涨0.6%至1.0406美元,此前公布的中国采购经理人指数(PMI)数据表现强劲.
日圆下挫,美元兑日圆JPY=上涨0.2%至82.97日圆,欧元兑日圆EURJPY=上涨0.3%至110.80日圆.
据报导,模式基金买盘推动英镑兑美元GBP=D4至1.6042美元的四个半月高位.(完)
--编译 许娜;审校 田建华
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路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。