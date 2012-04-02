版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 2日 星期一 15:13 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑美元持稳,澳元上扬而日圆下挫

0701GMT---欧元兑美元EUR=持稳,报1.3343美元,澳元兑美元上涨0.6%至1.0406美元,此前公布的中国采购经理人指数(PMI)数据表现强劲.

日圆下挫,美元兑日圆JPY=上涨0.2%至82.97日圆,欧元兑日圆EURJPY=上涨0.3%至110.80日圆.

据报导,模式基金买盘推动英镑兑美元GBP=D4至1.6042美元的四个半月高位.(完)

--编译 许娜;审校 田建华

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐