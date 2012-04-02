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货币新闻 | 2012年 4月 2日 星期一 15:25 BJT

〔表格〕瑞士2月零售销售较上年同期增长0.8%,1月修正后为增长4.7%

路透苏黎世4月2日电---瑞士联邦统计局周一公布,瑞士2月零售销售较上年同期增长0.8%,1月修正后为增长4.7%.

经季节性因素调整后的2月零售销售较前月下滑1.3%.

2012年2月 2012年1月

总计 0.8 4.7

扣除燃料的销售 0.4 4.6

食品、饮料和烟草 0.3 2.0

非食品销售 -0.5 5.8 (完)

--编译 高琦; 审校 田建华

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