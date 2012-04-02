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亚洲 | 2012年 4月 2日 星期一 15:21 BJT

〔全球金市〕现货金微涨,关注汇市和欧元区Markit制造业PMI数据

* 现货金仍区间盘整,市场交投清淡

* 现货金反弹或将在每盎司1,677美元止步--技术分析

* 关注欧元区3月Markit制造业PMI数据

路透新加坡4月2日电---金价周一在第二季首个交易日微涨,等待来自汇市的更多指引,投资者消化中国和美国的数据以及欧元区动态.

美元指数.DXY在上周五所及的近一个月低位上方徘徊,此前欧元上扬,因人们寄望于西班牙或将遵守撙节计划.

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