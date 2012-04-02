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亚洲 | 2012年 4月 2日 星期一 15:51 BJT

修正:〔韩国汇市〕韩元创近两周收盘高位,公债价格走低

(更正:根据英文原文调整,译文首段补充韩元上涨原因)

路透首尔4月2日电---韩元KRW=周一上扬,此前中国与韩国公布令人鼓舞的制造业数据,且评级机构穆迪上调了韩国的评级展望.

韩元兑美元KRW=KFTC收涨0.5%,本地收报1,127.9,创下3月20日以来的最高收位.上周五本地收盘价为1,134.0.

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