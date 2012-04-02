〔澳洲股市〕收低0.1%,银行和零售商类股跌势抵消矿业股涨势

路透悉尼4月2日电---澳洲股市周一回吐早前涨幅,收低0.14%,因银行和零售商类股下跌,抵消矿业股涨势.

澳洲公布2月建筑许可减少7.8%至近三年低点后,银行股下跌,而投资者愈发认为澳洲央行周二将维持利率不变,而非降息,促使零售商类股下跌.

矿业股逆势上扬,因有调查显示,中国大型工厂生产活动增加,缓解围绕中国需求的忧虑.

必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)分别攀升逾1%,大型银行股则下跌,其中澳新银行(ANZ.AX)下挫0.9%.

据最新数据,指标S&P/ASX 200指数收跌5.9点,至4,329.30点.该指数今年第一季涨6.9%,为2009年第三季以来最大季度涨幅.(完)

--编译 白云;审校 隋芬

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