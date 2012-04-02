〔澳洲股市〕收低0.1%,银行和零售商类股跌势抵消矿业股涨势

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透悉尼4月2日电---澳洲股市周一回吐早前涨幅,收低0.14%,因银行和零售商类股下跌,抵消矿业股涨势.
澳洲公布2月建筑许可减少7.8%至近三年低点后,银行股下跌,而投资者愈发认为澳洲央行周二将维持利率不变,而非降息,促使零售商类股下跌.
矿业股逆势上扬,因有调查显示,中国大型工厂生产活动增加,缓解围绕中国需求的忧虑.
必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)分别攀升逾1%,大型银行股则下跌,其中澳新银行(ANZ.AX)下挫0.9%.
据最新数据,指标S&P/ASX 200指数收跌5.9点,至4,329.30点.该指数今年第一季涨6.9%,为2009年第三季以来最大季度涨幅.(完)
--编译 白云;审校 隋芬
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路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。