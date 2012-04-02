版本:
中国
市场报道 | 2012年 4月 2日 星期一 15:40 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元持稳,投资者等待一系列欧美经济数据

路透苏黎世4月2日电---瑞郎兑欧元周一持稳,在美国和欧洲一些国家的制造业数据公布之前,投资者退而观望.周日中国公布的制造业数据表现强劲. 本周五的美国非农就业数据将给出有关美国经济状况的进一步线索. 刚刚公布的数据显示,瑞士3月采购经理人指数(PMI)为51.1,高于调查预估的49.5.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐