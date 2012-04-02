〔金属期市〕期铜上扬,中国乐观制造业数据缓和经济或急剧放缓的忧虑

路透新加坡4月2日电---伦敦期铜周一上扬,今天是第二季的首个交易日,主要受中国乐观制造业数据提振,该数据有助于平复关于中国经济或急剧放缓的忧虑.

今年以来铜价升约12%,因市场对欧债危机忧虑放缓且美国经济上行,期铜的命运主要系于中国因素.中国经济放缓的速度将成为决定期铜价格在今年迄今的升幅基础上是续升还是下滑的关键.