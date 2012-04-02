〔金属期市〕期铜上扬,中国乐观制造业数据缓和经济或急剧放缓的忧虑

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透新加坡4月2日电---伦敦期铜周一上扬,今天是第二季的首个交易日,主要受中国乐观制造业数据提振,该数据有助于平复关于中国经济或急剧放缓的忧虑.
今年以来铜价升约12%,因市场对欧债危机忧虑放缓且美国经济上行,期铜的命运主要系于中国因素.中国经济放缓的速度将成为决定期铜价格在今年迄今的升幅基础上是续升还是下滑的关键.
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。