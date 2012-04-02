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市场报道 | 2012年 4月 2日 星期一 16:03 BJT

《外汇动态》英镑/美元瞄向10月31日高位1.6167

0743GMT---英镑/美元GBP=D4触及1.6042的四个半月高位,技术分析师称这或推动其瞄准10月31日高位1.6167.

英镑上周收于200周移动均线上方,目前的切入位在1.5996,现在该水位成为支撑位.一目均衡云区周线上端约为1.6008.交易员援引稍早模型基金买盘及中东需求,市场静候0828GMT时将公布的英国3月制造业PMI数据,预估为50.7,2月读值为51.2.(完)

--编译 石冠兰; 审校 高琦

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