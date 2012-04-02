〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收高1.7%,但限于区间交投

路透东京4月2日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周一收高1.7%,因中国制造业数据强于预期且日圆走软支撑人气,但交投清淡且胶价限于325-340日圆区间.

TOCOM指标9月期胶合约<0#2JRU:>涨5.4日圆或1.7%,结算价报每公斤331.1日圆.该合约一度上涨6.3日圆至332日圆.