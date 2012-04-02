〔德国数据〕3月Markit制造业PMI终值为48.4,初值为48.1

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
周一公布的数据显示,3月Markit制造业采购经理人指数(PMI)由2月的50.2跌至48.4,但高于初值48.1.
该数据略高于路透调查预测的48.1,但低于荣枯分水岭50.
上月工业产出继续增长,但增幅放缓.工业产出分项指数由2月的53.9降至50.7.
"3月德国制造业产出仅小幅增长,"Markit高级分析师Tim Moore表示.
3月新订单分项指数由2月的48.1降至46.2,降幅为三个月来最大.
新出口订单增长连续第九个月下跌,因中国和受债务问题困扰的欧元区国家需求疲弱,抵消了美国需求的小幅增长.
Moore指出,这是十年来,除2008/09年金融危机期间之外,出口订单分项指数连跌时间最长的一次.(完)
--编译 王洋/李春喜;审校 王冠中/白云
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路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。