〔德国数据〕3月Markit制造业PMI终值为48.4,初值为48.1

周一公布的数据显示,3月Markit制造业采购经理人指数(PMI)由2月的50.2跌至48.4,但高于初值48.1.

该数据略高于路透调查预测的48.1,但低于荣枯分水岭50.

上月工业产出继续增长,但增幅放缓.工业产出分项指数由2月的53.9降至50.7.

"3月德国制造业产出仅小幅增长,"Markit高级分析师Tim Moore表示.

3月新订单分项指数由2月的48.1降至46.2,降幅为三个月来最大.

新出口订单增长连续第九个月下跌,因中国和受债务问题困扰的欧元区国家需求疲弱,抵消了美国需求的小幅增长.

Moore指出,这是十年来,除2008/09年金融危机期间之外,出口订单分项指数连跌时间最长的一次.(完)