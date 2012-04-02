〔欧元区数据〕3月Markit制造业PMI终值降至47.7,第八个月处于萎缩区间

路透伦敦4月2日电---周一公布的调查显示,3月欧元区制造业连续第八个月萎缩,且速度加快,添加了欧元区处于衰退的迹象,因下滑态势蔓延至德法等核心国家.

欧元区3月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值从2月的49.0降至47.7,与前值相符.自去年8月以来,该指数一直在50荣枯分水岭之下.