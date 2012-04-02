〔欧元区数据〕3月Markit制造业PMI终值降至47.7,第八个月处于萎缩区间

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透伦敦4月2日电---周一公布的调查显示,3月欧元区制造业连续第八个月萎缩,且速度加快,添加了欧元区处于衰退的迹象,因下滑态势蔓延至德法等核心国家.
欧元区3月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值从2月的49.0降至47.7,与前值相符.自去年8月以来,该指数一直在50荣枯分水岭之下.
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。