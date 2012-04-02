版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 2日 星期一 16:11 BJT

〔表格〕LME金属库存最新变化--4月2日

路透伦敦4月2日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):

品种 最新库存 变动

铜 257,550 +1,275

锡 13,090 +10

铅 376,800 +225

锌 896,825 -550

铝 5,076,925 +13,575

镍 100,542 +660

铝合金 137,640 -880

NASAAC 155,780 -20

*NASAAC为北美特种铝合金(完)

--编译 白云;审校 田建华

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐