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市场报道 | 2012年 4月 2日 星期一 16:19 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及四个半月高位,等待英国PMI数据出炉

路透伦敦4月2日电---英镑兑美元周一触及四个半月高位,受助于偏多的技术面,不过分析师称进一步涨势将取决于英国今日稍后将公布的制造业数据强劲程度.

英镑兑美元GBP=D4在欧洲市场盘初攀升至1.6042的峰值,交易商称中东投资者和模型基金有需求.市场人士称,1.5990附近触发了止损买单,有望突破上周五的峰值1.6037.

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