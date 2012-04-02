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货币新闻 | 2012年 4月 2日 星期一 17:11 BJT

〔表格〕欧元区2月失业率升至10.8%,1月为10.7%--欧盟统计局

路透布鲁塞尔4月2日电---欧盟统计局周一公布,欧元区2月失业率为10.8%,1月为10.7%.

失业率(%) 2月 1月 2011年12月 2011年11月

欧元区 10.8 10.7 10.6 10.5

欧盟27国 10.2 10.1 10.0 10.0

(完)

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--编译 白云;审校 田建华

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