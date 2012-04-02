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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 07:31 BJT

****主要国家经济指标预测--4月3日****

路透4月3日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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4月3日(二)

0130 澳洲零售销售 2月 +0.3% +0.3%

0130 日本加班工资 2月 -- +1.2%

0430 澳洲央行利率决定 4月 4.25% 4.25%

0830 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 3月 53.5 54.3

0900 欧元区PPI(较前月) 2月 +0.5% +0.7%

(较上年同期) +3.4% +3.7%

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月31日当周 -- -0.5%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月31日当周 -- +3.8%

1400 美国工厂订单 2月 +1.5% -1.0%

1400 美国耐久财(耐用品)订单 2月修正值 -- +2.2%

扣除运输的耐久财订单 -- +1.6%

扣除国防的耐久财订单 -- +1.7%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.2%

1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月13日会议记录

-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 3月 1,475 1,503

4月2日-6日

0600 英国Halifax房价指数 3月 -- -0.5%

三个月房价指数(较上年同期) -- -1.9%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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4月1日(日)

2300 韩国CPI增幅(较上年同期) 3月 +2.6% +3.1%

(较上月) -0.1% +0.4%

2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第一季 负4 负1

大型非制造业景气判断指数 正5 正5

日本短观小型制造业景气判断指数 负10 负8

小型非制造业景气判断指数 负11 负13

4月2日(一)

0000 韩国出口增幅 3月 -1.4% +0.7%

进口增幅 -1.2% +2.4%

贸易收支(亿美元) 顺差23.3 --

0000 韩国汇丰Markit制造业PMI 3月 51.96 --

0030 澳洲TD-MI通胀指标 3月 +0.5% --

0130 澳洲建筑许可 2月 -7.8% +0.3%

0715 瑞士零售销售(较上年同期) 2月 +0.8% +1.0%

0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 3月 51.1 49.5

0743 意大利Markit制造业PMI 3月 47.9 47.5

0748 法国Markit制造业PMI 3月 46.7 47.6

0753 德国制造业PMI 3月 48.4 48.1

0758 欧元区Markit制造业PMI 3月 47.7 47.7

0800 意大利失业率 2月 9.3% 9.3%

0828 英国CIPS制造业PMI 3月 52.1 50.7

0900 欧元区失业率 2月 10.8% 10.7%

1330 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 3月 52.4 --

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 3月 53.4 53.0

物价分项指数 61.0 63.0

1400 美国建筑支出 2月 -1.1% +0.6% (完)

--整理 李春喜/王洋;审校 徐文焰

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