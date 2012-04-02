主要国家经济指标预测--4月3日****

中国金融：部分银行结构性理财产品预期最高收益率难实现--上海消保委
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
路透4月3日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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4月3日(二)
0130 澳洲零售销售 2月 +0.3% +0.3%
0130 日本加班工资 2月 -- +1.2%
0430 澳洲央行利率决定 4月 4.25% 4.25%
0830 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 3月 53.5 54.3
0900 欧元区PPI(较前月) 2月 +0.5% +0.7%
(较上年同期) +3.4% +3.7%
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月31日当周 -- -0.5%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月31日当周 -- +3.8%
1400 美国工厂订单 2月 +1.5% -1.0%
1400 美国耐久财(耐用品)订单 2月修正值 -- +2.2%
扣除运输的耐久财订单 -- +1.6%
扣除国防的耐久财订单 -- +1.7%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.2%
1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月13日会议记录
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 3月 1,475 1,503
4月2日-6日
0600 英国Halifax房价指数 3月 -- -0.5%
三个月房价指数(较上年同期) -- -1.9%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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4月1日(日)
2300 韩国CPI增幅(较上年同期) 3月 +2.6% +3.1%
(较上月) -0.1% +0.4%
2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第一季 负4 负1
大型非制造业景气判断指数 正5 正5
日本短观小型制造业景气判断指数 负10 负8
小型非制造业景气判断指数 负11 负13
4月2日(一)
0000 韩国出口增幅 3月 -1.4% +0.7%
进口增幅 -1.2% +2.4%
贸易收支(亿美元) 顺差23.3 --
0000 韩国汇丰Markit制造业PMI 3月 51.96 --
0030 澳洲TD-MI通胀指标 3月 +0.5% --
0130 澳洲建筑许可 2月 -7.8% +0.3%
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 2月 +0.8% +1.0%
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 3月 51.1 49.5
0743 意大利Markit制造业PMI 3月 47.9 47.5
0748 法国Markit制造业PMI 3月 46.7 47.6
0753 德国制造业PMI 3月 48.4 48.1
0758 欧元区Markit制造业PMI 3月 47.7 47.7
0800 意大利失业率 2月 9.3% 9.3%
0828 英国CIPS制造业PMI 3月 52.1 50.7
0900 欧元区失业率 2月 10.8% 10.7%
1330 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 3月 52.4 --
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 3月 53.4 53.0
物价分项指数 61.0 63.0
1400 美国建筑支出 2月 -1.1% +0.6% (完)
--整理 李春喜/王洋;审校 徐文焰
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。