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亚洲 | 2012年 4月 2日 星期一 18:13 BJT

〔亚洲橡胶〕4月2日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透4月2日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 4月 312.6 22 311.6 20

* 5月 315.9 26 - -

* 6月 320.4 130 321.6 14

* 7月 324.4 337 324.1 5

* 8月 327.8 2367 329.2 619

* 9月 331.1 4260 332.0 1009

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王丽鑫;审校 白云

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