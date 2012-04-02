〔亚洲橡胶〕4月2日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透4月2日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 4月 312.6 22 311.6 20
* 5月 315.9 26 - -
* 6月 320.4 130 321.6 14
* 7月 324.4 337 324.1 5
* 8月 327.8 2367 329.2 619
* 9月 331.1 4260 332.0 1009
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)
--编译 王丽鑫;审校 白云
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