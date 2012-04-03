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货币新闻 | 2012年 4月 3日 星期二 13:25 BJT

〔博鳌专访〕光伏价格料下半年企稳,行业及公司四季度有望盈利--尚德电力

路透海南博鳌4月3日电---全球最大太阳能光伏电池组件生产商--中国尚德电力STP.N董事长兼CEO施正荣称,预计随着光伏产品价格在下半年企稳,行业及公司有希望于四季度恢复盈利.

施正荣在参加博鳌论坛期间接受路透专访表示,虽然美国"双反"(反补贴和反倾销)终裁结果和税率难以预测,但其全球供应链可助在美国的销售不会受影响,今年还会同比增长40%左右.

"整个行业恢复盈利得看四季度,我看上半年都很难.主要原因就是价格下跌,毛利下跌,operation cost(运营成本)不可能降那么快."他并称,下半年价格应该能够企稳,如果成本再下降快一些,也许会有希望.

施正荣并认为,今年销售的最大不确定因素并非欧美,而在于中国市场,因国内不理性的价格和付款方式,使尚德对每个项目都保持谨慎.

去年二季度起因欧洲主要市场政策变化令需求波动,使得此前投资过快的光伏行业库存高企而价格跳水.包括美国First Solar(FSLR.O),中国的天合光能(TSL.N)和阿特斯(CSIQ.O)等国际大厂去年均告亏损.

尚德股价去年累计下跌逾七成,但今年以来回升了三分之一.(完)

--发稿 李然/李千仪; 审校 屈桂娟

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