〔博鳌专访〕光伏价格料下半年企稳,行业及公司四季度有望盈利--尚德电力

亚洲橡胶：TOCOM期胶受获利了结打压收跌，追随沪胶跌势
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
路透海南博鳌4月3日电---全球最大太阳能光伏电池组件生产商--中国尚德电力STP.N董事长兼CEO施正荣称,预计随着光伏产品价格在下半年企稳,行业及公司有希望于四季度恢复盈利.
施正荣在参加博鳌论坛期间接受路透专访表示,虽然美国"双反"(反补贴和反倾销)终裁结果和税率难以预测,但其全球供应链可助在美国的销售不会受影响,今年还会同比增长40%左右.
"整个行业恢复盈利得看四季度,我看上半年都很难.主要原因就是价格下跌,毛利下跌,operation cost(运营成本)不可能降那么快."他并称,下半年价格应该能够企稳,如果成本再下降快一些,也许会有希望.
施正荣并认为,今年销售的最大不确定因素并非欧美,而在于中国市场,因国内不理性的价格和付款方式,使尚德对每个项目都保持谨慎.
去年二季度起因欧洲主要市场政策变化令需求波动,使得此前投资过快的光伏行业库存高企而价格跳水.包括美国First Solar(FSLR.O),中国的天合光能(TSL.N)和阿特斯(CSIQ.O)等国际大厂去年均告亏损.
尚德股价去年累计下跌逾七成,但今年以来回升了三分之一.(完)
--发稿 李然/李千仪; 审校 屈桂娟
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
* 标售标的：央行两年期定存单 * 标售时间：周四(16日) * 标售金额：300亿台币 * 预测中值：0.650-0.675% * 受访机构：七家 路透台北2月15日 - 台湾央行周四将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，该两年期定存单 加权平均得标利率料将落在0.650-0.675%，较上次的加权平均标售利率0.705%走低。 路透周三访谈七家金融机构，大区间在0.630-0.710%。 台湾央行上次标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.705%，该利率大致符合市场预期，并 较上次的标售结果0.502%大幅走高20.3个基点。 以下为交易员看法： --前次标售两年期定存单是在去年12月，当时资金偏紧导致得标利率较上期跳升逾20个基点，这次市场虽 分配不均，但整体仍偏宽松，且近期外资积极汇入，得标利率料下修。 --由于本月并没有两年期存单到期，因此没有到期续作的压力，但目前个别银行间的资金状况不同，去