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货币新闻 | 2012年 4月 2日 星期一 20:59 BJT

(重发)〔美国经济〕达拉斯联储总裁费希尔:现在谈论收紧政策还为时尚早

(重发以修改标头错字)

路透华盛顿4月2日电---美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一称:

* 现在谈论FED收紧政策还为时尚早.

* 经济正在向正确的方向发展.

* 就业创造启动,希望看到步伐加快.

* 尽管汽油价格上涨,但通胀压力不大--CNBC.

* 流动性充裕,解决"太大而不倒"问题的时机已成熟.

* 美联储已非常明确的表明不会背离长期通胀目标--CNBC.

* 他本人认为美联储的量化宽松措施已足够.

* 如果经济持续改善应该采取观望态度,美联储应考虑如何撤出已有政策.(完)

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