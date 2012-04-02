(重发)〔美国经济〕达拉斯联储总裁费希尔:现在谈论收紧政策还为时尚早

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
(重发以修改标头错字)
路透华盛顿4月2日电---美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一称:
* 现在谈论FED收紧政策还为时尚早.
* 经济正在向正确的方向发展.
* 就业创造启动,希望看到步伐加快.
* 尽管汽油价格上涨,但通胀压力不大--CNBC.
* 流动性充裕,解决"太大而不倒"问题的时机已成熟.
* 美联储已非常明确的表明不会背离长期通胀目标--CNBC.
* 他本人认为美联储的量化宽松措施已足够.
* 如果经济持续改善应该采取观望态度,美联储应考虑如何撤出已有政策.(完)
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。