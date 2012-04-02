〔国际油市〕亚洲航煤价格下跌,东方-西方套利交易或有利可图

路透新加坡4月2日电---交易商周一表示,亚洲航煤价格周一下跌,使得将航煤从亚洲运往欧洲和美国西海岸的套利交易略微有利可图.

路透数据显示,5月航煤裂解价差下跌0.33美元,至每桶较迪拜原油升水16.72美元,4/5月合约的跨月价差仍持稳在每桶负0.11美元.

一位贸易商称,虽然近期未见有定船活动,将航煤从日本运往美国西海岸稍有利可图.另一位则表示,从韩国至欧洲的套利活动或也可行.

交易商称,另一方面,将柴油从亚洲运往欧洲的套利交易看来并不可行,因为亚洲柴油基本面依然强劲.

继4月暂停进口后,斯里兰卡的Lanka IOC在现货市场寻购逾7万吨柴油和汽油,船期为5月.

业内消息人士称,印度石油公司(IOC)从英国石油购买逾6万吨含硫320 ppm的柴油,每桶较中东报价升水6美元.

他们补充道,与IOC船期为2月的船货每桶较中东报价升水6.50美元相比,此价格略微疲软.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 135.19 -0.41 -0.30 135.60

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 134.75 -0.51 -0.38 135.26

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 135.95 -0.56 -0.41 136.51

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 136.75 -0.63 -0.46 137.38

4月柴油互换 GOSGSWMc1 134.87 -0.51 -0.38 135.38

5月柴油互换 GOSGSWMc2 134.79 -0.49 -0.36 135.28 (完)