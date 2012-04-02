〔国际油市〕亚洲航煤价格下跌,东方-西方套利交易或有利可图

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透新加坡4月2日电---交易商周一表示,亚洲航煤价格周一下跌,使得将航煤从亚洲运往欧洲和美国西海岸的套利交易略微有利可图.
路透数据显示,5月航煤裂解价差下跌0.33美元,至每桶较迪拜原油升水16.72美元,4/5月合约的跨月价差仍持稳在每桶负0.11美元.
一位贸易商称,虽然近期未见有定船活动,将航煤从日本运往美国西海岸稍有利可图.另一位则表示,从韩国至欧洲的套利活动或也可行.
交易商称,另一方面,将柴油从亚洲运往欧洲的套利交易看来并不可行,因为亚洲柴油基本面依然强劲.
继4月暂停进口后,斯里兰卡的Lanka IOC在现货市场寻购逾7万吨柴油和汽油,船期为5月.
业内消息人士称,印度石油公司(IOC)从英国石油购买逾6万吨含硫320 ppm的柴油,每桶较中东报价升水6美元.
他们补充道,与IOC船期为2月的船货每桶较中东报价升水6.50美元相比,此价格略微疲软.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 135.19 -0.41 -0.30 135.60
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 134.75 -0.51 -0.38 135.26
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 135.95 -0.56 -0.41 136.51
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 136.75 -0.63 -0.46 137.38
4月柴油互换 GOSGSWMc1 134.87 -0.51 -0.38 135.38
5月柴油互换 GOSGSWMc2 134.79 -0.49 -0.36 135.28 (完)
--编译 许娜;审校 王洋
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