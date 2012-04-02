〔美国热股〕苹果代工厂富士康将给中国员工加薪并削减工时

新兴汇市：亚洲货币微涨，因美元在美联储公布会议记录后下滑

路透新加坡2月23日 - 新兴亚洲货币周四微涨，此前美联储公布的最新会议纪录基本未提高对下月升息的预期。 韩元兑美元 上涨0.4%至1,138，向上周创下的三个月高点1,133回升。 今天稍早，韩国央行一如预期，连续第八个月维持利率在纪录低点1.25%不变。 其它货币方面，印度卢比兑美元 上涨0.2%，马币等其它一些货币上涨0.1%。 SMBC日兴证券资深分析师Kota Hirayama指出，美联储会议记录看起来大体符合美联储官员近期的言论，尚不足以增强3月升息的预期。 他还称，市场正在等待美国总统特朗普的税改计划细节，有可能在他2月28日国会发表讲话之前就公布。 “在对减税规模、财政赤字将扩大多少，以及美国公债收益率将升到多高水准有所了解以前，市场很难行动，”他补充道。 “如果事情看起来像是很快执行的大规模减税，那么美联储可能在下个月就有所行动...不过我们依然认为6月的可能性比3月更大，”他在谈及美联储