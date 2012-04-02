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亚洲 | 2012年 4月 2日 星期一 21:37 BJT

〔美国热股〕苹果代工厂富士康将给中国员工加薪并削减工时

路透4月2日电---富士康科技集团董事长郭台铭周日称,将给中国员工加薪并削减工时.为苹果代工iPhone和iPad的富士康,由于员工工作环境恶劣,一度招致舆论抨击.

苹果(AAPL.O)股价周一盘初涨0.18%,报600.69美元.(完)

--编译 王翔琼;审校 侯向明

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