〔美国热股〕苹果代工厂富士康将给中国员工加薪并削减工时

全球能源：中国液化天然气需求激增，帮助缓解全球供应过剩
路透北京/新加坡2月23日 - 中国对液化天然气(LNG)需求激增，让业界寄望造成价格大跌的供应过剩将比最初预期提前结束。
路透4月2日电---富士康科技集团董事长郭台铭周日称,将给中国员工加薪并削减工时.为苹果代工iPhone和iPad的富士康,由于员工工作环境恶劣,一度招致舆论抨击.
苹果(AAPL.O)股价周一盘初涨0.18%,报600.69美元.(完)
--编译 王翔琼;审校 侯向明
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
路透北京/新加坡2月23日 - 中国对液化天然气(LNG)需求激增，让业界寄望造成价格大跌的供应过剩将比最初预期提前结束。
路透新加坡2月23日 - 新兴亚洲货币周四微涨，此前美联储公布的最新会议纪录基本未提高对下月升息的预期。 韩元兑美元 上涨0.4%至1,138，向上周创下的三个月高点1,133回升。 今天稍早，韩国央行一如预期，连续第八个月维持利率在纪录低点1.25%不变。 其它货币方面，印度卢比兑美元 上涨0.2%，马币等其它一些货币上涨0.1%。 SMBC日兴证券资深分析师Kota Hirayama指出，美联储会议记录看起来大体符合美联储官员近期的言论，尚不足以增强3月升息的预期。 他还称，市场正在等待美国总统特朗普的税改计划细节，有可能在他2月28日国会发表讲话之前就公布。 “在对减税规模、财政赤字将扩大多少，以及美国公债收益率将升到多高水准有所了解以前，市场很难行动，”他补充道。 “如果事情看起来像是很快执行的大规模减税，那么美联储可能在下个月就有所行动...不过我们依然认为6月的可能性比3月更大，”他在谈及美联储
路透台北2月23日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超48.90亿台币，连12个交易日 买超共计563.37亿台币；上交易日修正后为买超28.28亿台币。 三大法人今日合计买超43.52亿台币，上交易日修正后为买超37.33亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/23 +48.90 +43.52 2/22 +28.28r +37.33r 2/21 +77.16 +74.75r 2/20 +22.00 +14.88r 2/18 +9.37 +12.78r 2/17 +16.56 +13.95r 2/16 +33.09r +22