〔国际油市〕亚洲汽油裂解价差连续三日位于11美元上方,受印尼需求支撑

路透新加坡4月2日电---亚洲汽油裂解价差连续第三日保持在每桶11美元上方,受印尼强劲需求支撑.

Pertamina计划进口4月抵达的970万桶汽油,这是该公司连续第三个月进口规模超900万桶.

一名交易员说,"进口量增加是由于Balongan炼厂维修的缘故."

Pertamina上月曾关闭了日产量12.5万桶的Balongan炼厂,以进行为期40天的维修.

另外,韩国顶级炼厂SK Energy关闭了位于Ulsan的两个汽油生产装置的一个.但交易员说该装置可能只是出现了一个小故障,或在5天内解决.

亚洲石脑油利润率和跨月价差跌至两个月低点,受累于需求疲弱,因裂解厂停产和本月来自欧洲、地中海和美国的大量船货.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1057.00 -13.00 -1.21 1070.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 115.19 -1.45 -1.24 116.64

97号现货汽油GL97-SIN 140.00 0.52 0.37 139.48

95号现货汽油GL95-SIN 137.00 0.57 0.42 136.43

92号现货汽油GL92-SIN 134.50 -0.30 -0.22 134.80 (完)