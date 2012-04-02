〔国际油市〕亚洲汽油裂解价差连续三日位于11美元上方,受印尼需求支撑

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透新加坡4月2日电---亚洲汽油裂解价差连续第三日保持在每桶11美元上方,受印尼强劲需求支撑.
Pertamina计划进口4月抵达的970万桶汽油,这是该公司连续第三个月进口规模超900万桶.
一名交易员说,"进口量增加是由于Balongan炼厂维修的缘故."
Pertamina上月曾关闭了日产量12.5万桶的Balongan炼厂,以进行为期40天的维修.
另外,韩国顶级炼厂SK Energy关闭了位于Ulsan的两个汽油生产装置的一个.但交易员说该装置可能只是出现了一个小故障,或在5天内解决.
亚洲石脑油利润率和跨月价差跌至两个月低点,受累于需求疲弱,因裂解厂停产和本月来自欧洲、地中海和美国的大量船货.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1057.00 -13.00 -1.21 1070.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 115.19 -1.45 -1.24 116.64
97号现货汽油GL97-SIN 140.00 0.52 0.37 139.48
95号现货汽油GL95-SIN 137.00 0.57 0.42 136.43
92号现货汽油GL92-SIN 134.50 -0.30 -0.22 134.80 (完)
--编译 侯向明;审校 王洋
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