〔国际油市〕亚洲燃料油价格反弹,因供给料将吃紧

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透新加坡4月2日电---亚洲燃料油价格周一走坚,尽管原油价格较前一日稍稍下降,由于预计供给将吃紧,市场参与者在4月点价月份第一天大举交易380-cst燃料油.
4月180-cst燃料油合约上涨1.75美元,收报每吨740.38美元,380-cst燃料油近月合约则上涨3.38美元,收报每吨730.00美元.
380-cst燃料油4月/5月跨月价差也上涨0.88美元,收报每吨4.25美元,成交清淡,不足20,000吨.
380-cst燃料油现货价差也小升,在实货交易窗口有三笔现货交易达成.
这些船货以每吨较新加坡报价升水2.50-2.70美元的价格成交,中国光汇石油买走三批中的两批.
迄今在4月交易窗口中总计370,000吨的售出量中,光汇石油已买进225,000吨380-cst燃料油.
油品 亚洲收盘 变动 变动(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN $742.55 $0.70 0.09 $741.85
现货380CST燃料油 FO380-SIN $731.85 $3.20 0.44 $728.65
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $735.00 $2.00 0.27 $733.00
380CST船用燃料油升水 $3.15 -$1.20 -27.59 $4.35
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $3.25 -$0.75 -18.75 $4.00
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $3.10 $0.35 12.73 $2.75 (完)
--编译 王洋;审校 侯向明
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