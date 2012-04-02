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市场报道 | 2012年 4月 2日 星期一 21:47 BJT

〔美国股市〕小幅开低,市场静待美国制造业数据公布

路透纽约4月2日电---美国股市周一小幅开低,因投资者在等待美国制造业数据,以寻找经济成长步伐改善的迹象.美股第一季度创下了2009年来最佳单季表现.

道琼工业指数.DJI盘初下跌27.02点,或0.20%,报13,185.02点.标准普尔500指数.SPX跌1.66点,或0.12%,报1,406.81点.Nasdaq指数.IXIC下跌6.99点,或0.23%,报3,084.58点.(完)

--编译 侯向明;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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