〔表格〕美国2月建筑支出下跌1.1%,预估为增长0.6%--商务部

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透4月2日电---美国商务部周一公布,美国2月建筑支出下跌1.1%,预估为增长0.6%,1月修正后为下跌0.8%,前值为下跌0.1%.
以下为经季节调整后的数据:
(变动百分比): 2月 1月 11年2月/12年2月
整体支出 -1.1 -0.8 5.8
民间支出 -0.8 -1.3 10.2
公共支出 持平 -0.1 5.6
年率(单位为10亿美元):
2月 1月 11年2月
整体支出 808.9 818.1 764.2
民间支出 527.3 531.7 478.7
公共支出 281.6 286.4 285.5
前次公布的变动(%):
1月 12月
整体支出 -0.1 1.4
民间支出 持平 -0.4
公共支出 -0.2 0.7 (完)
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--编译 洪曦;审校 母红
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