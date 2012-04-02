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货币新闻 | 2012年 4月 2日 星期一 22:09 BJT

〔表格〕美国2月建筑支出下跌1.1%,预估为增长0.6%--商务部

路透4月2日电---美国商务部周一公布,美国2月建筑支出下跌1.1%,预估为增长0.6%,1月修正后为下跌0.8%,前值为下跌0.1%.

以下为经季节调整后的数据:

(变动百分比): 2月 1月 11年2月/12年2月

整体支出 -1.1 -0.8 5.8

民间支出 -0.8 -1.3 10.2

公共支出 持平 -0.1 5.6

年率(单位为10亿美元):

2月 1月 11年2月

整体支出 808.9 818.1 764.2

民间支出 527.3 531.7 478.7

公共支出 281.6 286.4 285.5

前次公布的变动(%):

1月 12月

整体支出 -0.1 1.4

民间支出 持平 -0.4

公共支出 -0.2 0.7 (完)

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--编译 洪曦;审校 母红

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