〔欧洲汇市〕英镑/美元触四个半月高位,因英国制造业PMI数据高于预期

中国金融：部分银行结构性理财产品预期最高收益率难实现--上海消保委
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 制造业PMI数据超预期扶助英镑上扬
* 英国经济前景仍不确定,英镑涨势仍脆弱
路透伦敦4月2日电---英镑兑美元周一触及四个半月高位,英镑贸易加权指数则升至13个月高点,此前该国公布意外强劲的制造业指数,暗示该国经济料能避免滑向衰退.
分析师称,借力于利好技术前景,且如果本周公布的其他采购经理人指数(PMI)数据高于预期,英镑涨势可能持续.不过鉴于市场臆测英国央行可能仍考虑推行新一轮量化宽松政策以刺激成长,多数投资者可能会对过度推高英镑持谨慎态度.
英镑兑美元GBP=D4升至1.6063美元的高位,为11月中迄今最高,此前PMI数据显示,英国3月制造业活动扩张速度为10个月来最快,高于分析师预期.
交易商表示,中东投资者稍早买入英镑兑美元,但在1.61美元之下有企业卖出兴趣.英镑日内最新报1.6008美元.
根据BOE数据,英镑贸易加权指数=GBP周一升至13个月高位82.0,为2011年2月迄今最高.[ID:nSB1467342].
"...对市场人气而言,今日的PMI数据较为正面,但还不足以触发较大的货币政策反应.还不到谈论英国央行升息的时候,"莱斯银行集团货币分析师Adrian Schmidt称.
市场将关注周二和周三分别公布的英国建筑业与服务业PMI数据,以此判断该国经济状况.分析师表示,若服务业数据较强,则有可能引发英镑短期涨势.服务业占英国经济约70%比例.
英镑上周虽收在1.60美元的关键心理位以上,但Schmidt表示,除非英镑触及1.61美元,否则他将不会考虑卖出.该水平接近英镑去年8月到今年1月间,从1.6620至1.5235美元跌势的61.8%回档位.
欧元兑英镑EURGBP=D4跌至0.8298英镑的盘中低位,日内下挫约0.4%.据传一西班牙银行在欧元区公布疲弱制造业PMI数据后卖出欧元,欧元/英镑承压.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
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路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五
路透北京2月23日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 5.69% 上限5.80% AA- 2.77 3-7年末偿还15-25%本金 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 重庆万盛经济