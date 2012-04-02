〔欧洲汇市〕英镑/美元触四个半月高位,因英国制造业PMI数据高于预期

* 制造业PMI数据超预期扶助英镑上扬

* 英国经济前景仍不确定,英镑涨势仍脆弱

路透伦敦4月2日电---英镑兑美元周一触及四个半月高位,英镑贸易加权指数则升至13个月高点,此前该国公布意外强劲的制造业指数,暗示该国经济料能避免滑向衰退.

分析师称,借力于利好技术前景,且如果本周公布的其他采购经理人指数(PMI)数据高于预期,英镑涨势可能持续.不过鉴于市场臆测英国央行可能仍考虑推行新一轮量化宽松政策以刺激成长,多数投资者可能会对过度推高英镑持谨慎态度.

英镑兑美元GBP=D4升至1.6063美元的高位,为11月中迄今最高,此前PMI数据显示,英国3月制造业活动扩张速度为10个月来最快,高于分析师预期.

交易商表示,中东投资者稍早买入英镑兑美元,但在1.61美元之下有企业卖出兴趣.英镑日内最新报1.6008美元.

根据BOE数据,英镑贸易加权指数=GBP周一升至13个月高位82.0,为2011年2月迄今最高.[ID:nSB1467342].

"...对市场人气而言,今日的PMI数据较为正面,但还不足以触发较大的货币政策反应.还不到谈论英国央行升息的时候,"莱斯银行集团货币分析师Adrian Schmidt称.

市场将关注周二和周三分别公布的英国建筑业与服务业PMI数据,以此判断该国经济状况.分析师表示,若服务业数据较强,则有可能引发英镑短期涨势.服务业占英国经济约70%比例.

英镑上周虽收在1.60美元的关键心理位以上,但Schmidt表示,除非英镑触及1.61美元,否则他将不会考虑卖出.该水平接近英镑去年8月到今年1月间,从1.6620至1.5235美元跌势的61.8%回档位.

欧元兑英镑EURGBP=D4跌至0.8298英镑的盘中低位,日内下挫约0.4%.据传一西班牙银行在欧元区公布疲弱制造业PMI数据后卖出欧元,欧元/英镑承压.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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