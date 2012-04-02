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市场报道 | 2012年 4月 2日 星期一 23:04 BJT

〔投行观点〕Evercore Partners将VMware评级从加码下调至中性,目标价从110美元上调至120美元

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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