〔欧元债市〕德债期货小幅收低,但因西班牙忧虑犹存削减跌幅

* 德债削减稍早跌幅,因危机担忧犹存

* 全球成长担忧缓解,支撑意大利和西班牙公债

路透伦敦4月2日电---德债周一削减稍早跌幅,因对欧元区债务危机,尤其是西班牙实现预算目标能力的担忧挥之不去.

今日交投清淡,市场走势震荡,许多市场人士已开始休假,准备迎接复活节.

不过,意大利和西班牙公债小幅上扬,尽管从高位回落,因之前公布的中国采购经理人数据意外强劲,且美国数据显示制造业活动增强.

RIA Capital Markets的利率策略师Nick Stamenkovic表示,"市场缺乏方向可能反应新季度伊始和长周末来临前投资者不愿建立头寸."

"除非看到欧洲,尤其是西班牙形势的明确发展方向,或出现一些美国经济再度疲弱的迹象,否则市场将陷于很狭窄的区间内."

德国公债期货价格FGBLc1收跌7个跳动点,报138.42,稍早跌至137.72的低位,因周五欧元区财长同意将金融防火墙规模扩大至7,000亿欧元,以应对欧元区债务危机再度恶化.

10年期意大利公债IT10YT=TWEB收益率回落1.3个基点,报5.101%.10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB基本持稳在5.36%.

分析师称,未来数日将公布的主要美国数据,其中包括周一公布的供应管理协会制造业数据对未来几周债市的走势至关重要.

苏格兰皇家银行的策略师预计,德债中期可能上行,称根据他们的模型,1.67%为收益率的合理水平.10年期德债收益率收报1.803%,较上周五收盘上扬1个基点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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