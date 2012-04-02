〔金属期市〕期铜在新季度首个交易日劲扬逾2%,因受中美制造业数据扶助

* 期铜在新季度首日交易中大涨

* 中国和美国制造业数据推高期铜

* 期铜接近盘中交投区间的顶部

* 市场关注:周二公布的美国工厂订单数据

路透纽约/伦敦4月2日电---期铜周一在新季度的首个交易日大涨,并录得六周来最高单日涨幅,此前中国和美国均公布正面的制造业数据,平息市场对工业金属需求前景的疑虑.

铜价以超过2%的涨幅在汤森路透-Jefferies CRB商品指数.CRB中领涨.之前中国采购经理人制造业指数(PMI)意外强劲,且美国制造业进一步成长,令铜投资需求改善.

"(数据)极大地扶助了铜价."Optionsellers.com期货分析师Michael Gross称,"首先是中国数据,随后是稍晚的ISM数据确定美国需求增强."

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜合约CMCU3收高195美元,或2.3%,报每吨8,640美元,为2月21日至今最高单日涨幅,当时期铜上涨2.6%.

纽约商品期货交易所(COMEX)5月期货合约HGK2上涨9.60美分,或2.5%,报每磅3.9210美元,接近盘中交投区间3.8285-3.9325美元区间的顶部.

受传统生产旺季推动,中国3月官方制造业采购经理指数PMI连续第四个月回升,并触及11个月高位.[ID:nSB1466044].

美国数据显示,3月制造业数据温和成长,巩固了经济正在逐步成长的观点.尽管2月建筑业支出数据令人失望.

周一公布的调查显示,3月欧元区制造业连续第八个月萎缩,且速度加快,添加了欧元区处于衰退的迹象,因下滑态势蔓延至德法等核心国家.[ID:nSB1467220].

Optionseller.com的Gross表示,美国和中国数据对于近来缺乏正面激励因素的市场来说,是利好消息.

自1月底以来,期铜即陷于每吨8,100至8,800美元(每磅3.70-4美元)的区间--鉴于投资者衡量中国经济放缓前景和美国经济复苏迹象,该区间有可能继续保持.

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货非商业性净多头减少,此前投资者结清4,500口多头仓位,并将空头仓位减少300口.

期铜价格走势仍极易受中国发展情况影响.今年迄今,铜价已上涨了约12%,因欧元区债务危机忧虑减轻和美国经济开始复苏.

伦敦镍期货CMNI3今年仅上涨1%,令其在金属系中表现最差.不过,一些分析师眼下对其持更为乐观的态度,称考虑到基本面改变,期镍的卖盘活动已经过度.

期镍收高400美元,报每吨18,225美元.

三个月期铝CMAL3收高4美元,报每吨2,130美元.

中国铝业股份有限公司(601600.SS)(2600.HK)已经同意从矿业大亨Robert Friedland旗下Ivanhoe Resources手中收购蒙古煤炭生产企业南戈壁资源公司的控股权,交易金额为9.26亿美元.

以下为1908GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 391.55 9.05 +2.37 343.60 13.96

LME期铝 2130.00 4.00 +0.19 2020.00 5.45

LME期铜 8640.00 195.00 +2.31 7600.00 13.68

LME期铅 2062.00 22.00 +1.08 2035.00 1.33

LME期镍 18220.00 395.00 +2.22 18710.00 -2.62

LME期锡 23245.00 445.00 +1.95 19200.00 21.07

LME期锌 2006.00 5.00 +0.25 1845.00 8.73

上海期铝 16165.00 -5.00 -0.03 15845.00 2.02

上海期铜 60010.00 270.00 +0.45 55360.00 8.40

上海期锌 15445.00 105.00 +0.68 14795.00 4.39

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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