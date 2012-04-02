〔金属期市〕期铜在新季度首个交易日劲扬逾2%,因受中美制造业数据扶助

中国金融：部分银行结构性理财产品预期最高收益率难实现--上海消保委
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 期铜在新季度首日交易中大涨
* 中国和美国制造业数据推高期铜
* 期铜接近盘中交投区间的顶部
* 市场关注:周二公布的美国工厂订单数据
路透纽约/伦敦4月2日电---期铜周一在新季度的首个交易日大涨,并录得六周来最高单日涨幅,此前中国和美国均公布正面的制造业数据,平息市场对工业金属需求前景的疑虑.
铜价以超过2%的涨幅在汤森路透-Jefferies CRB商品指数.CRB中领涨.之前中国采购经理人制造业指数(PMI)意外强劲,且美国制造业进一步成长,令铜投资需求改善.
"(数据)极大地扶助了铜价."Optionsellers.com期货分析师Michael Gross称,"首先是中国数据,随后是稍晚的ISM数据确定美国需求增强."
伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜合约CMCU3收高195美元,或2.3%,报每吨8,640美元,为2月21日至今最高单日涨幅,当时期铜上涨2.6%.
纽约商品期货交易所(COMEX)5月期货合约HGK2上涨9.60美分,或2.5%,报每磅3.9210美元,接近盘中交投区间3.8285-3.9325美元区间的顶部.
受传统生产旺季推动,中国3月官方制造业采购经理指数PMI连续第四个月回升,并触及11个月高位.[ID:nSB1466044].
美国数据显示,3月制造业数据温和成长,巩固了经济正在逐步成长的观点.尽管2月建筑业支出数据令人失望.
周一公布的调查显示,3月欧元区制造业连续第八个月萎缩,且速度加快,添加了欧元区处于衰退的迹象,因下滑态势蔓延至德法等核心国家.[ID:nSB1467220].
Optionseller.com的Gross表示,美国和中国数据对于近来缺乏正面激励因素的市场来说,是利好消息.
自1月底以来,期铜即陷于每吨8,100至8,800美元(每磅3.70-4美元)的区间--鉴于投资者衡量中国经济放缓前景和美国经济复苏迹象,该区间有可能继续保持.
商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货非商业性净多头减少,此前投资者结清4,500口多头仓位,并将空头仓位减少300口.
期铜价格走势仍极易受中国发展情况影响.今年迄今,铜价已上涨了约12%,因欧元区债务危机忧虑减轻和美国经济开始复苏.
伦敦镍期货CMNI3今年仅上涨1%,令其在金属系中表现最差.不过,一些分析师眼下对其持更为乐观的态度,称考虑到基本面改变,期镍的卖盘活动已经过度.
期镍收高400美元,报每吨18,225美元.
三个月期铝CMAL3收高4美元,报每吨2,130美元.
中国铝业股份有限公司(601600.SS)(2600.HK)已经同意从矿业大亨Robert Friedland旗下Ivanhoe Resources手中收购蒙古煤炭生产企业南戈壁资源公司的控股权,交易金额为9.26亿美元.
以下为1908GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 391.55 9.05 +2.37 343.60 13.96
LME期铝 2130.00 4.00 +0.19 2020.00 5.45
LME期铜 8640.00 195.00 +2.31 7600.00 13.68
LME期铅 2062.00 22.00 +1.08 2035.00 1.33
LME期镍 18220.00 395.00 +2.22 18710.00 -2.62
LME期锡 23245.00 445.00 +1.95 19200.00 21.07
LME期锌 2006.00 5.00 +0.25 1845.00 8.73
上海期铝 16165.00 -5.00 -0.03 15845.00 2.02
上海期铜 60010.00 270.00 +0.45 55360.00 8.40
上海期锌 15445.00 105.00 +0.68 14795.00 4.39
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五
路透北京2月23日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 5.69% 上限5.80% AA- 2.77 3-7年末偿还15-25%本金 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 重庆万盛经济