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市场报道 | 2012年 4月 3日 星期二 03:54 BJT

〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货攀涨,5月/7月价差交易主导可可走势

路透纽约/伦敦4月2日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一攀涨逾2%,因交易员对空仓锁定获利,此前市场在降至17个月低位后显示出反弹的迹象;美国可可期货因大量仓位展期而收低.

原糖期货交投震荡,收盘几无变动.

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货KCc1涨3.75美分,或2.1%,收报每磅1.8620美元.

"空头在锁定获利,这就是为什么(阿拉比卡)市场扬升的原因,"新泽西州商品基金首席交易官Atlantic Capital Advisors称.

Rabobank资深分析师Keith Flury称,阿拉比卡咖啡价格未来几周可能进一步下降,或将跌至每磅1.70美元左右,因生产商在巴西收割季来临前卖出.

他称,"我们预计2012/13年度咖啡供应良好,(这将)导致价格走低."

但他指出,巴西的霜冻风险未来数月可能浮现,这将对价格构成支撑.

指标5月罗布斯塔咖啡期货LRCK2涨10美元,收报每吨2,036美元.

ICE可可期货几无变动,但成交量偏大,5月/7月合约价差交易主导日内走势.

5月可可期货CCK2下降32美元或1.4%,收报每吨2,187美元.总成交量超过43,197口,创2月3日以来最高.

伦敦5月可可LCCK2跌16英镑,或1.1%,收报每吨1,446英镑.

ICE-5月原糖期货SBc1下降0.13美元,收报每磅24.58美分.

伦敦5月白糖期货LSUK2收低50美分,报每吨643.10美元.

--编译 王翔琼;审校 母红

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