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市场报道 | 2012年 4月 3日 星期二 05:32 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦收跌,受累于与春小麦的价差

路透4月2日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收跌,受累于与明尼阿波利斯谷物交易所春小麦期货的市场间价差.

CBOT-5月软红冬麦期货WK2收跌3-3/4美分,报每蒲式耳6.57美元.

美国农业部上周五报告的低于预期的美国春麦种植意向导致明尼阿波利斯谷物交易所的春小麦合约与CBOT冬麦出现价差.

欧洲小麦价格周一回落至平盘水平,因CBOT小麦期货在上周晚些时候大涨后走低.

欧洲交易商称,台湾面粉加工商协会标购41,650吨美国产制粉小麦.

预计本周美国中西部和大平原将出现反季节性气温,并偶有降雨,这将提振2012年小麦,玉米和大豆收成前景.

商品期货交易委员会(CFTC)称,截至上周二当周,大型投机客持有76,603口CBOT小麦净空头.

CBOT-5月小麦期货的关键技术阻力位在200日移动均线切入位6.96-3/4美元,支撑位在50日移动均线切入位6.53-1/2美元.相对强弱指标为53.

CBOT小麦预估成交量为140,239口.(完)

--编译 母红;审校 李军

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