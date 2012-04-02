〔纽约汇市〕欧元受欧洲制造业数据拖累走软,日圆攀升

中国金融：部分银行结构性理财产品预期最高收益率难实现--上海消保委
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 欧元区3月制造业活动再度萎缩
* 欧元再度因经济前景而承压
* 日圆受季初空头回补推动走强,但料长期走势仍将疲弱
路透纽约4月2日电---欧元兑美元和日圆周一在第二季首日交易中走低,欧洲制造业数据反应出美国和欧元区经济前景的差距不断扩大.
美中两国制造业3月扩张,而欧元区制造业活动连续第八个月萎缩.
根据3月采购经理人指数数据显示,区内二线国家经济滑坡的势头已扩散至德法等核心国家.经济前景黯淡,因欧元区新订单连续第十个月回落.
疲弱的数据将令欧洲央行保持宽松货币政策.同时,美国联邦储备理事会(FED,美联储)料将保持近零利率直至2014年.
"我们关注利率,目前美国和欧洲的利率均处于低位,这是欧元陷于区间内的原因,欧元兑美元在1.33-1.3350美元区域交投,"Forex.com驻纽约的汇市策略师Daniel Wang表示.
"在我们看到美联储或欧洲央行采取更为切实的行动前,欧元/美元应保持区间波动走势."
欧元兑美元尾盘跌0.1%,报1.3324美元,根据路透数据,低于近期触及的一个月高位1.3385美元.欧元自3月26日以来一直陷于1.33-1.3380美元的区间内.
欧元/美元阻力位见1.3380美元,但一旦突破该水平,将引发欧元快速升至1.35美元,Wang表示.
美联储周二将公布上次政策会议记录.
两位美联储官员周一暗示,无意进一步采取货币政策举措来刺激经济,而居高不下的通胀将令欧洲央行在周三的会议上无法采取任何新行动.
"欧洲的PMI数据再次提醒人们经济下滑的程度,"华盛顿特区Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示,"本周强劲的美国数据可能推动美元因收益率吸引力增强而走高."
**日圆受空头回补推动跳升**
美元兑日圆尾盘JPY=跌0.9%,报82.02日圆.欧元兑日圆EURJPY=挫1.1%,报109.28日圆.
Forex.com的Wang表示,日圆走强主要是因对冲基金和中长期投资大户在本季首日回补空头头寸.
欧元,美元兑日圆年内迄今累积上扬6.6%和9.8%.
野村证券指出,多种因素直指未来日圆将走软,其中包括疲弱的贸易流,资金加速流出日本以及日本央行可能更加主动.
过去两个月日圆走软主要是受美国数据改善,对美国未来利率进行重新定价相关的操作,以及欧元区金融市场的不安情绪缓解等因素推动.
"我们认为,进入第二季度,上述全球因素的推动作用目前正在消退.有鉴于此,日圆可能在未来一两个月走强,但日圆的长期趋势是逐步走软,"野村在一份报告中写道.
"我们认为可能出现美元/日圆跌回80日圆,欧元/美元跌至1.30美元的情况,我们自109.50日圆开始做空欧元/日圆,止损位在111日圆(略高于近期高位)."
澳元兑美元日内上扬约0.8%,报1.0420美元,但脱离稍早在海外交易时段触及的高位1.0449美元.
澳元通常因中国经济改善迹象而受益,因澳大利亚与中国有着紧密的贸易联系.但许多分析师近期表达了对澳元被高估的担忧.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五
路透北京2月23日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 5.69% 上限5.80% AA- 2.77 3-7年末偿还15-25%本金 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 重庆万盛经济