〔国际油市〕NYMEX原油期货收涨,受助于制造业数据和北海油轮装运推迟

中国财政：坚决制止违法违规举债担保行为，严控地方债风险--财政部
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
* BP关闭钻井平台导致北海油轮装运推迟,推高油价
* 3月美国制造业活动扩张-ISM
* 关注周二美国石油协会库存数据
路透纽约4月2日电---原油期货周一连续第二日上涨,涨幅超过2%,因向好的制造业数据和北海油轮装船延迟盖过令人失望的欧洲经济数据的影响.
根据路透数据,美国原油上涨2.15%,为2月21日以来最大涨幅.
美国取暖油HOc1和RBOB汽油期货RBc1也上涨超过2%,4月合约上周五到期后5月成为近月合约.
美国供应管理协会(ISM)周一公布,3月制造业指数为53.4,预估为53.0.2月为52.4.[ID:nEAPA20DL1]
周一,有消息称BP(BP.L)的Valhall平台上周停产,进行压缩机维护,据市场消息人士称,这将导致4月有七艘北海Ekofisk油轮的装运被延迟.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-5月原油期约CLK2升2.21美元,结算价报每桶105.23美元,盘中交投区间为102.06-105.49美元,在下探101.32美元的100日移动均线切入位后反弹.
中国3月官方制造业采购经理指数PMI连续第四个月回升,并触及11个月高位,预计未来经济增长呈现回升之势.[IDnCN1466044]
欧元区3月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值从2月的49.0降至47.7,与前值相符.自去年8月以来,该指数一直在50荣枯分水岭之下.[ID:nSB1467220]
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
5月原油 105.23 2.21 2.2% 102.06 105.49 262,528 244,155
6月原油 105.76 2.22 2.1% 102.59 105.99 62,395 69,102
5月RBOB汽油 3.3822 0.0741 2.2% 3.2776 3.3919 58,171 31,044
6月RBOB汽油 3.3137 0.0644 2.0% 3.2203 3.3226 48,062 74,507
5月取暖油 3.2496 0.0795 2.5% 3.1490 3.2578 50,860 16,863
6月取暖油 3.2562 0.0768 2.4% 3.1559 3.2634 26,624 64,400
ICE合约
5月布兰特 125.43 2.55 2.1% 121.70 125.63 222,852 185,189
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 499,369 458,902 617,040 1,550,934 9,482
汽油 201,029 206,684 149,044 347,674 -129
取暖油 116,888 141,122 140,210 280,831 5,135 (完)
--编译 母红;审校 李军
NYMEX原油................[O/NCN] NYMEX原油电子盘.........[O/SCN]
NYMEX主力合约.............CLc1 伦敦布兰特主力合约......LCOc1
亚洲燃料油............[FUEL/ACN] 亚洲柴油裂解价差.....[MDIS/ACN]
亚洲石脑油............[LDIS/ACN] 西非原油............[CRU/WAFCN]
亚洲原油展望........[ASIA/CRUCN] 亚洲油品展望.......[ASIA/PROCN]
EIA/API周度库存比较..[EIA/APICN] 产油国官方售价英文原文..[OSP/O]
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路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五