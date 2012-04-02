〔国际油市〕NYMEX原油期货收涨,受助于制造业数据和北海油轮装运推迟

* BP关闭钻井平台导致北海油轮装运推迟,推高油价

* 3月美国制造业活动扩张-ISM

* 关注周二美国石油协会库存数据

路透纽约4月2日电---原油期货周一连续第二日上涨,涨幅超过2%,因向好的制造业数据和北海油轮装船延迟盖过令人失望的欧洲经济数据的影响.

根据路透数据,美国原油上涨2.15%,为2月21日以来最大涨幅.

美国取暖油HOc1和RBOB汽油期货RBc1也上涨超过2%,4月合约上周五到期后5月成为近月合约.

美国供应管理协会(ISM)周一公布,3月制造业指数为53.4,预估为53.0.2月为52.4.[ID:nEAPA20DL1]

周一,有消息称BP(BP.L)的Valhall平台上周停产,进行压缩机维护,据市场消息人士称,这将导致4月有七艘北海Ekofisk油轮的装运被延迟.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-5月原油期约CLK2升2.21美元,结算价报每桶105.23美元,盘中交投区间为102.06-105.49美元,在下探101.32美元的100日移动均线切入位后反弹.

中国3月官方制造业采购经理指数PMI连续第四个月回升,并触及11个月高位,预计未来经济增长呈现回升之势.[IDnCN1466044]

欧元区3月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值从2月的49.0降至47.7,与前值相符.自去年8月以来,该指数一直在50荣枯分水岭之下.[ID:nSB1467220]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

5月原油 105.23 2.21 2.2% 102.06 105.49 262,528 244,155

6月原油 105.76 2.22 2.1% 102.59 105.99 62,395 69,102

5月RBOB汽油 3.3822 0.0741 2.2% 3.2776 3.3919 58,171 31,044

6月RBOB汽油 3.3137 0.0644 2.0% 3.2203 3.3226 48,062 74,507

5月取暖油 3.2496 0.0795 2.5% 3.1490 3.2578 50,860 16,863

6月取暖油 3.2562 0.0768 2.4% 3.1559 3.2634 26,624 64,400

ICE合约

5月布兰特 125.43 2.55 2.1% 121.70 125.63 222,852 185,189

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 499,369 458,902 617,040 1,550,934 9,482

汽油 201,029 206,684 149,044 347,674 -129

取暖油 116,888 141,122 140,210 280,831 5,135 (完)

--编译 母红;审校 李军

NYMEX原油................[O/NCN] NYMEX原油电子盘.........[O/SCN]

NYMEX主力合约.............CLc1 伦敦布兰特主力合约......LCOc1

亚洲燃料油............[FUEL/ACN] 亚洲柴油裂解价差.....[MDIS/ACN]

亚洲石脑油............[LDIS/ACN] 西非原油............[CRU/WAFCN]

亚洲原油展望........[ASIA/CRUCN] 亚洲油品展望.......[ASIA/PROCN]

EIA/API周度库存比较..[EIA/APICN] 产油国官方售价英文原文..[OSP/O]