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货币新闻 | 2012年 4月 3日 星期二 06:38 BJT

《美国重要政经日程》--4月3日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1400 - 商务部公布2月工厂订单.

1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券;并标售52周期国库券.

1800 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布3月13日联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议记录.

2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张若琪

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