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货币新闻 | 2012年 4月 3日 星期二 06:45 BJT

《综述》美联储官员认为在经济刺激问题上应采取等待观望的做法

* 皮亚纳尔托:当前货币政策立场仍然最适宜

* 费希尔:复苏动力增强,但现在收紧还为时过早

* 费希尔:需要坐下来等待观察

* 布拉德:全球形势可能给美国带来通胀上行压力

路透俄亥俄州玛里埃塔4月2日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)的决策者周一暗示,国内经济复苏正在逐步增强,在这样的形势下他们无意以货币政策进一步刺激经济成长.

"根据我目前的展望,我认为我们的政策立场仍然最适合促进产出和就业的稳定增长,并维持物价稳定."克里夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托对一个商业团体表示.

她今年是美联储政策制定委员会的投票委员,其立场被认为温和偏向于以美联储主席贝南克为首的核心决策团体.贝南克赞成采取积极举措让迟滞的经济加速复苏.

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示,经济复苏的动力正在增强,央行不应草率行动.他对于积极刺激的立场常常持批评态度,这次他在一个电视采访节目中表示,美联储应该采取观望态度,等待有更多确凿证据表明复苏将会持续,然后再确定自己下一步的行动.

虽然费希尔认为没有迹象显示通胀压力有"大幅"上升的迹象,但圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德指出全球整体生产能力偏紧,可能给美国通胀带来一些上行压力.

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