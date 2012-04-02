〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数持平,船运活动仍迟滞

中国财政：坚决制止违法违规举债担保行为，严控地方债风险--财政部
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透4月2日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一持平,因海岬型运费费率略有上升,抵消了较小型船只活动的低迷影响.
整体指数持稳在934点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用,今年累计跌逾46%.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI攀升15点或1.06%至1,427点.
Arctic Securities分析师Erik Stavseth说道:"我们仍认为海岬型船只的费率应会上升,不过鉴于自巴西的活动偏低,短期内市场仍将持续迟滞."
Stavseth称,今年印度铁矿石出口恐怕会减少,因国内需求增加.这将会给超大型船运活动带来负面影响,不过有利于较大型船只的运输,因印度铁矿石的短缺可能被澳洲和巴西的所代替.
海岬型船舶日均获利升至5,369美元.
波罗的海巴拿马船运价指数.BPNI持平于1,051点,日均获利小升至8,399美元.
该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)
--编译 孙茉莉;审校 张若琪
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五