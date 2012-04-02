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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 06:36 BJT

〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数持平,船运活动仍迟滞

路透4月2日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一持平,因海岬型运费费率略有上升,抵消了较小型船只活动的低迷影响.

整体指数持稳在934点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用,今年累计跌逾46%.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI攀升15点或1.06%至1,427点.

Arctic Securities分析师Erik Stavseth说道:"我们仍认为海岬型船只的费率应会上升,不过鉴于自巴西的活动偏低,短期内市场仍将持续迟滞."

Stavseth称,今年印度铁矿石出口恐怕会减少,因国内需求增加.这将会给超大型船运活动带来负面影响,不过有利于较大型船只的运输,因印度铁矿石的短缺可能被澳洲和巴西的所代替.

海岬型船舶日均获利升至5,369美元.

波罗的海巴拿马船运价指数.BPNI持平于1,051点,日均获利小升至8,399美元.

该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)

--编译 孙茉莉;审校 张若琪

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