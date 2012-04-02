《美债周二展望》公债价格回升,部分基金经理认为季末卖盘可能过度

中国财政：坚决制止违法违规举债担保行为，严控地方债风险--财政部
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)
* 买家回场,公债收复部分在上一季末录得的跌幅
* 美联储在卖短买长操作中买入45.5亿美元2020-2021年到期的公债
路透纽约4月2日电---美国公债价格周一上升,认为周五抛售公债过度的基金经理买入提振公债,且鉴于数据显示美国经济仍温和复苏,投资人对公债收益率(殖利率)会大幅攀升的担忧可能被夸大.
第二季伊始,公债买盘受提振,扳回周五部份失地.今年首季,公债录得2010年第四季来表现最差的一季.
"周五公债在清淡交投中大跌,因报表受到月末和季末的限制.今天公债收复周五许多失地,"RBC Capital Markets公债交易商Dan Mulholland说.
周一良莠不齐的数据也显示美国经济成长是逐步的,增强了美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克认为成长风险犹在的观点.
贝南克在上周的一系列讲话中强调,为美国经济从深度金融危机中复苏过来宣告成功是言之过早.他警告决策者不能对目前的经济状况感到自满.
这是"美联储一场旗帜鲜明的喊低美国利率运动,特别是美联储主席贝南克和纽约联邦储备银行总裁杜德利,"Eaton Vance Management副总裁及投资组合经理Eric Stein说.
周一数据显示美国3月制造业增长,尽管新订单及出口回软.
另一份数据显示2月建筑支出录得七个月来最大跌幅.
10年期公债收益率已经扳回3月中以来的约一半跌幅,当时收益率跳升约40个基点,至2.40%的近五个月高点.
10年期公债US10YT=RR收升5/32,收益率从周五尾盘的2.21%下跌至2.20%.
30年期公债US30YT=RR价格几无变动,收益率报3.34%.
周五美联储公布在4月卖短买长操作(扭转操作,twist operation)中,将较3月份买入较少的长期公债,买入更多七年期公债.该消息公布后,较长期公债表现继续落后.
周一美联储买入45.5亿美元2020-2021年到期的公债,市场向美联储提供142亿美元的公债规模.
周二,美联储将买入最多15亿美元将在2018-2042年到期通膨保值债券.
美联储也计划在周三有两次买入,包括多至20亿美元于2036-2042年到期的公债,及最多达50亿美元于2018-2020年到期的公债.
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价格 变动 收益率%
两年期公债US2YT=RR 99-27/32 (+01/32) 0.329
五年期公债US5YT=RR 99-29/32 (+03/32) 1.019
10年期公债US10YT=RR 98-09/32 (+06/32) 2.195
30年期公债US30YT=RR 95-29/32 (持平) 3.343(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五