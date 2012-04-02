〔货币市场〕新的欧元银行间美元拆借利率对Libor指标地位构成挑战

路透纽约/伦敦4月2日电---欧元银行间拆放款利率(Euribor)料将挑战伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的指标地位,后者目前正接受其是否受到银行操纵的全球调查.

Euribor-EBF周一发布其美元Euribor定盘,以满足欧洲银行业者的需求.Euribor-EBF的会员是欧盟成员的国家级银行协会,自1999年以来负责确定Euribor水准.

不过最初的美元Euribor利率,所反映的欧洲银行业者的美元融资成本,是Libor的逾两倍.

例如,三个月期美元EuriborUSDEURIBOR周一定盘报0.95714%,而三个月期美元LiborUSD3MFSR=仅为0.46815%.

两个利率之间的巨大差异引起外界对美元Euribor的质疑,该利率的变化与近期银行间美元拆借成本的下降走势南辕北辙.

分析师称,Libor和Euribor之间的巨大差异可能是由于编制这两个利率所调查的银行团体不同而造成.

参与确定美元Libor的18家银行是来自全球的多元化金融机构,包括法国巴黎银行、德国德意志银行DBNKGn.DE、英国巴克莱(BARC.L)以及美国的摩根大通(JPM.N).

而决定美元Euribor水平的20家银行则主要是规模较小的欧洲银行业者.其中七家是德国银行,四家为西班牙业者,还包括中信银行(0998.HK) (601998.SS)和中国银行60188.SS(3988.HK),以及土耳其的Garanti Bank(GARAN.IS).

分析师认为,偏高的美元Euribor部分反映出欧债危机令一些欧洲银行业者持续面临信贷紧张局面.

分析师称,在美元Euribor能够证明其长期可靠性之前,Libor可能将继续保持其指标地位.(完)

--编译 徐文焰;审校 郑茵

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